США начали переброску дополнительных сил в Кабул

США приступили к переброске дополнительного военного контингента в столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте министерства обороны США.

По его словам, некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле, основная часть контингента, состоящая из трех тысяч американских военнослужащих, будет переброшена в Афганистан до конца выходных. Сообщается, что в Кабул отправится и бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии (Сухопутных сил) США, которую должны были перебросить в Кувейт.

Кирби также отметил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки.

«Мы будем на ежедневной основе следить за тем, как развивается ситуация в сфере безопасности. Если нам нужно будет внести какие-либо изменения в ту или иную сторону, мы сделаем это. Но это будет напрямую зависеть от ситуации с безопасностью», — заявил Кирби.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани может покинуть страну в ближайшее время. Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже взяли под контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар. Он расположен в 50 километрах от Кабула. Сейчас под контролем официального правительства находится только четыре крупных города, включая столицу страны.