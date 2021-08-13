Предсказан всплеск мировой торговли наркотиками

После того, как США вывели войска из Афганистана, экспансия талибов может привести резкому росту экспорта героина, метамфетамина и других наркотиков. Как пишет The New York Post, всплеск мировой торговли наркотиками произойдет из-за захвата радикальными боевиками-исламистами важнейших международных торговых путей.

Опийный мак растет в сельской местности Афганистана и из товарных культур приносит стране больше всего денег — от 1,5 до трех миллиардов долларов в год. Хотя «Талибан» (движение запрещено в России) официально осуждает употребление и производство опия, маковые поля находятся под контролем террористической группировки и приносят ей значительную часть доходов — согласно недавнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности.





Теперь, когда талибы захватили крупные города и получили доступ к основным торговым путям, они могут нарастить экспорт наркотиков. По оценкам профессора Лондонского университета Джонатана Гудхенда, «Талибан» завладел десятью международными пограничными пунктами — включая город Зарандж на границе с Ираном, который «славится» нелегальным оборотом топлива, наркотиков и мигрантов.

Другие взятые талибами города предоставили боевикам беспрепятственный доступ на рынок соседних стран — Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Пакистана. Через эти государства контрабанду можно доставить в любую точку мира.

Гудхенд заключил, что продолжение военного конфликта и постоянная потребность «Талибана» в финансировании будут стимулировать мировой рынок героина, а также обострит проблему наркотиков как в самом Афганистане, так и в соседних странах.

Кроме выращивания опийного мака афганских аналитиков беспокоит, что талибы культивируют эфедру — растение, из которого делают метамфетамин. Его производить намного дешевле, чем героин, и теперь «Талибан» пытается наладить сбыт этого наркотика по уже отработанным ранее контрабандным схемам.

По мнению Сезара Гедес-Феррейроса из Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), остановить экспорт запрещенных веществ смогут только власти соседних с Афганистаном государств — у них больше контроля над международной торговлей. По данным УНП ООН, еще в 2020 году афганские правоохранительные органы стали гораздо реже изымать наркотики, а поля опийного мака расширились на 37 процентов.

Талибы захватили город Пули-Алам — центр провинции Логар — в 50 километрах от Кабула. Кроме того, боевикам удалось обесточить столицу Афганистана. Конгрессмен США Майк Роджерс обвинил в ухудшении конфликта администрацию Джо Байдена, которая не разработала эффективный план по выводу войск из страны.

Накаленная ситуация в Афганистане вынудила некоторые страны закрыть местные посольства, чтобы защитить сотрудников от вторжения боевиков. К примеру, так уже поступили Норвегия и Дания.