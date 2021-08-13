Талибы подошли к Кабулу и обесточили его

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) подошли на расстояние 50 километров к Кабулу, столице Афганистана. Им удалось обесточить город, сообщил РИА Новости президент работающей в стране итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.

«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали электрические кабели, город оказался почти в изоляции», — приводит агентство слова Ло Прести. По его словам, сотрудники его организации остались без связи, и возможностей полностью прояснить ситуацию из-за этого нет. По мнению итальянца, взятие Кабула талибами неизбежно.

Ранее 13 августа директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что «Талибану» вряд ли удастся занять столицу в обозримом будущем. Американская сторона придерживается другого мнения: Пентагон, ссылаясь на данные разведки, заявлял, что талибы могут изолировать Кабул в течение 30 дней и взять город под контроль в течение 90 дней.