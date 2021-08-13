Британия задумалась об отправке войск в Афганистан

Министерство обороны Великобритании не исключает отправки войск в Афганистан — это может потребоваться как минимум для эвакуации британских граждан с территории страны. Об этом сообщает The Daily Record со ссылкой на главу военного ведомства Бена Уоллеса.

Уоллес заявил, что планируется отправить в Афганистан 600 солдат, чтобы вывезти оттуда более чем 2 тысячи дипломатических работников. На вопрос журналиста о том, станет ли британская сторона вмешиваться при возобновлении деятельности террористов в регионе — с помощью авиаударов или даже наземной операции — министр заявил, что такое развитие событий не исключено.

Ранее сообщалось, что Уоллес назвал решение о выводе военного контингента США из Афганистана неправильным и преждевременным. По его словам, обстановка в республике может привести к росту нестабильности во всем мире. «Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида" (запрещена в России), вероятно, вернется», — предрек Уоллес.

Тем временем боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили Кандагар — второй по величине город Афганистана, а также полтора десятка других крупных городов страны. В связи с наступлением террористов американские власти заявили о решении направить часть войск в Кабул для помощи в эвакуации посольства США.