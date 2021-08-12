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Талибы объявили о взятии Кандагара

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Фото: Xinhua / globallookpress.com
Боевики «Талибана» объявили, что заняли Кандагар, второй по величине город в Афганистане

Боевики радикального афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) заявили, что захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает издание Il Messaggero.

«Это исторический момент. Боевики Талибана в центре Кандагара впервые за 20 лет», — написал в Twitter журналист Асфандийяр Бхиттани. Он опубликовал видеоролик с вооруженными боевиками в городе.

11 августа сообщалось, что талибы захватили тюрьму в городе Кандагаре и выпустили из нее сотни заключенных. В тот же день стало известно, что боевики объявили зачистку от афганских военнослужащих в занятой ими части города: они потребовали местных жителей выдавать укрываемых ими военных, пригрозив в противном случае применить «наказание по шариату»

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