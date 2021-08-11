Стало известно о захвате талибами тюрьмы Кандагара

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили тюрьму в городе Кандагаре и выпустили из нее сотни заключенных. Правительственные силы отступают из города, сообщают очевидцы в Twitter, официальных подтверждений на момент публикации не поступало.

Один из очевидцев заявил, что город «на грани того, чтобы попасть в руки талибов». Другой запечатлел идущую через город военную колонну, объяснив, что правительственные войска покидают Кандагар.

Ранее 11 августа сообщалось, что перешедший под контроль боевиков «Талибана» афганский город Файзабад был сдан правительственными силами без боя. За прошлые сутки джихадисты взяли четыре значимых города, за прошедшую неделю — девять городов.