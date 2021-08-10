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«Талибан» захватил третий за сутки город Афганистана

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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под контроль город Пули-Хумри — административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters. Это уже третья захваченная талибами провинция менее чем за сутки — и восьмая за последнюю неделю.

Сообщается, что город был взят без боя — силы безопасности Афганистана заранее эвакуировали жителей Пули-Хумри, после чего отступили в сторону населенного пункта Келагай.

Всего за три дня с 8 по 10 августа «Талибан» захватил пять столиц северных провинций Кундуз, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Балх, не считая административного центра провинции Нимроз на юго-западе страны. Это приграничные провинции, расположенные близ Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Также ранее под контроль талибов перешли ключевые объекты столицы провинции Фарах, расположенной на западе Афганистана на границе с Ираном. Сообщается, что боевики захватили комплекс губернатора провинции и штаб-квартиру полиции.

Ранее стало известно, что под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Сейчас талибы угрожают захватить еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере.

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