«Талибан» захватил ключевые объекты в городе у границы с Ираном

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили ключевые объекты города Фарах — столицы одноименной провинции у границы с Ираном. Об этом пишет телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Боевики уже захватили резиденцию местных властей и отделение полиции.

Ранее представитель Европейского союза рассказал, что талибы взяли под контроль 65 процентов территории Афганистана. Сейчас боевики угрожают захватом еще 11 столицам разных провинций. Кроме того, они пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск страны, расположенных на севере. Если это удастся, «Талибану» будет легче захватить город.

Кроме того, власти Ирана закрыли границы с Афганистаном и полностью остановили торговлю со страной. До этого, 6 августа, Тегеран закрыл КПП «Милак» на границе с Афганистаном.

За минувшие выходные террористическая группировка значительно расширила свой контроль над страной. Несмотря на ожесточенное сопротивление афганской армии, экстремистами были захвачены три провинциальных центра: Кундуз, Сари-Пуль и Талукан.