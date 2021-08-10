Иран остановил торговлю с Афганистаном из-за США и талибов

Иран временно остановил торговлю с Афганистаном из-за бомбардировок ВВС США и нападений боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил глава ирано-афганской торговой палаты Хосейн Салими в интервью агентству ILNA.

Сейчас Тегеран полностью остановил торговлю и закрыл границы. Салими не смог ответить на вопрос о том, когда торговля возобновится.

По его словам, сейчас торговые риски очень высоки, и иранские продавцы не готовы брать их на себя. «Непонятно, достигнет ли груз получателя или нет, когда он отправляется в Афганистан. А эти грузы не застрахованы...» — пояснил политик.

6 августа иранские власти закрыл КПП «Милак» на границе с Афганистаном.

Ситуация в стране обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. До этого, весной, талибы начали активно нападать на афганских военных и мирных жителей, а вскоре — наступление на позиции правительственных сил. В настоящий момент афганское правительство, несмотря на активную поддержку ВВС США, наносящих удары по позициям экстремистов, продолжает терять контроль над страной.