В Великобритании рассказали о попытках сохранить присутствие в Афганистане

Министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал о попытках сохранить военное присутствие в Афганистане после объявления США о выводе своих войск из страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава ведомства отметил, что пытался обсудить данный вопрос с другими странами НАТО, однако никто из них не был заинтересован. По его словам, довольно быстро стало ясно, что без США в качестве координирующей силы варианты сохранения военного контингента в стране были исключены. Помимо этого, Уоллес рассказал, что рассматривалась и возможность сохранить военное присутствие Великобритании в стране в одностороннем порядке, однако из-за данного шага потребовалось бы значительно снизить активность Лондона в других государствах.

Британский министр также подчеркнул, что подписанная США и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) в 2020 году сделка, которая предусматривала вывод иностранных войск из Афганистана, была «гнилой». Он добавил, что западным странам, вероятно, придется вернуться в страну через 10 или 20 лет.

Ранее боевики «Талибана» предостерегли США от вмешательства в происходящее в Афганистане. Талибы заявили, что они отвечают на действия правительства исламской республики, которое «начало войну в ряде провинций». Представители движения также напомнили, что соглашения о прекращении огня в стране не существует, а действия террористической организации являются лишь «реакцией на нападения» со стороны военных официального Кабула.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США и стран НАТО. Боевики «Талибана» заявляют, что контролируют 90 процентов границ страны. Утверждается, что под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Жители Афганистана массово покидают страну, те из них, кто работал с американскими военными, просят о помощи: они опасаются расправы талибов.