Талибы заявили о потере контроля над ситуацией властей Афганистана

Ситуация в Афганистане полностью вышла из под контроля властей страны. Об этом заявил официальный представитель радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахед, передает РИА Новости.

Представитель талибов указал на потерю позиций афганскими правительственными войсками. «Наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» вошли в Мазари-Шариф — столицу афганской провинции Балх, четвертый крупнейший город республики. До этого сообщалось, что талибы захватили столицу провинции Саманган на севере Афганистана. Боевики взяли под свой контроль полицейский участок в Айбаке, управление связи, а также офис национального разведывательного управления. Правительство Афганистана отрицает факт захвата города.

Несмотря на стремительное наступление «Талибана», 8 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к концу лета 2021-го. По его словам, афганское правительство должно справиться с боевиками самостоятельно. Он также заверил, что Вашингтон будет поддерживать Кабул необходимыми ресурсами.