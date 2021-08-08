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Байден не изменит планы по выводу войск из Афганистана из-за наступления талибов

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Yuri Gripas/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден не намерен изменять планы по выводу американских войск из Афганистана, несмотря на наступление талибов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов.

По его информации, глава Белого дома рассчитывает на то, что у афганского правительства хватит собственных сил на противостояние «Талибану» (террористическая организация запрещена в РФ). Он также намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта.

Байден планирует полностью вывести военнослужащих из Афганистана до конца августа даже в свете того, что позиции талибов значительно укрепились в последнее время. Тем не менее Пентагон не отказывается предоставить правительству страны ресурсы в случае необходимости.

Ранее стало известно, что США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан». Самолеты вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре. Их количество не сообщается. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

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