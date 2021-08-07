Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане

Бомбардировщики B-52 Stratofortress США, направленные в Афганистан, нанесли авиаудары по боевикам радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщил представитель минобороны Афганистана Фавад Аман (Fawad Aman) на своей странице в Twitter.

«Группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США», — написал он.

7 августа США направили в Афганистан со своей авиабазы в Катаре бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами. Их количество не сообщалось, самолеты наносили удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

Ранее афганские военные ликвидировали теневого губернатора «Талибана» Дашт Арчи. Вместе с ним также убиты 11 террористов.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, возле посольства России.