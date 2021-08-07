США направили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами

США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), пишет Times со ссылкой на источники.

Бомбардировщики вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре. Их количество не сообщается. Самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

«Пентагон вынужден активизировать ежедневные боевые вылеты. Не только для того, чтобы остановить талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам», — отмечает издание. 6 августа «Талибан» захватил столицу афганской провинции Нимруз.

Ранее афганские военные ликвидировали теневого губернатора «Талибана» Дашт Арчи. Вместе с ним также убиты 11 террористов.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за убийство представителя президента Афганистана. МВД страны подтвердило, что глава Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Дава Хан Минапал был убит в пятницу, 6 августа, возле посольства России.