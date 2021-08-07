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«Талибан» заявил о захвате еще одной провинции на севере Афганистана

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Globallookpress.com

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что взяли контроль над еще одной из 34 провинций Афганистана — боевики захватили северную провинцию Джаузджан. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство обороны Афганистана заявляло о надежной защите столицы Джаузджана — Шибергана, где происходили сражения бойцов «Талибана» и правительственных войск. Однако в субботу, 7 августа, в Twitter-аккаунте одного из членов радикального движения появилась информация о захвате населенного пункта.

Ранее сообщалось, что боевики радикального движения «Талибан» захватили столицу юго-западной провинции Нимруз, город Зарандж. По данным СМИ, талибы заняли большую часть города и занимались грабежом.

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