«Талибан» захватил столицу первой из 34 провинций Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили столицу первой из 34 провинций Афганистана. Речь идет о городе Зарандж, столице юго-западной провинции Нимруз. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, талибы заняли большую часть города и занимаются грабежом. Телеканал Tolo News в своем аккаунте в Twitter опубликовал кадры, где вооруженные люди выносят из домов чужое имущество.

С 3 августа правительство Афганистана эвакуирует жителей осажденного афганского города Лашкаргах из-за столкновений с талибами. Большая часть провинции уже находится под контролем террористов. Глава правительственного военного подразделения генерал Сами Садат призвал граждан как можно скорее покинуть город.

В МИД России заявили, что ситуация в Афганистане деградирует, а талибы наращивают активность. Афганские силовики все еще не справляются с натиском боевиков. Многие военнослужащие и вовсе уходят на территорию Узбекистана и Таджикистана.