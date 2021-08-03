Жителей осажденного афганского города эвакуируют из-за столкновений с талибами

Жителей афганского города Лашкаргах, осажденного боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), эвакуируют в безопасные районы страны. Об этом сообщает BBC News.

Лашкаргах — столица крупнейшей афганской провинции Гильменд, где продолжаются столкновения правительственных сил с талибами. По информации издания, большая часть провинции уже находится под контролем террористов. Глава правительственного военного подразделения генерал Сами Садат призвал граждан как можно скорее покинуть город.

Он пообещал населению, что военные «не оставят в живых ни одного талиба». «Я знаю, что вам очень трудно покинуть свои дома — это тяжело и для нас, но если вас переместят на несколько дней, пожалуйста, простите нас», — подчеркнул Садат в обращении к жителям.

BBC News приводит данные Организации Объединенных Наций (ООН), согласно которым за прошедшие сутки в Лашкаргахе в результате боев с талибами погибли не менее 40 мирных граждан. 2 августа сообщалось, что представители «Талибана» захватили городской офис регионального государственного телецентра. Все вещание СМИ в провинции полностью остановили.

Силы террористов активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из страны. Талибы начали захватывать обширные территории. Они заявили о контроле над большей частью государственных границ. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил США в обострении ситуации на афганской территории. По его мнению, текущая обстановка сложилась из-за резкого вывода американских войск.