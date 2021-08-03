Жителей Афганистана предупредили о смертельной опасности

Все граждане Афганистана, помогавшие войскам США, находятся в смертельной опасности. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший афганский переводчик Исмаил Кхан.

По его мнению, боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не станут проявлять милосердие по отношению к жителям, которые сотрудничали с американскими военными. «Они убьют каждого из них, если завладеют страной», — предупредил он.

Переводчик подчеркнул, что у талибов нет планов мирно урегулировать текущий конфликт. «Они не достигнут мира, если бы они хотели, это уже давно бы случилось, но мы годами слышим о переговорах и контактах», — отметил он. По словам Кхана, военный контингент США и стран НАТО покидает афганские территории в тот момент, когда силы «Талибана» находятся на подъеме. Он указал, что если боевики захватят контроль, республика станет раем для террористов.

2 августа стало известно, что Вашингтон расширил программу приема афганских беженцев. Американские власти расширили круг лиц, которые могут воспользоваться правом на получение убежища. При этом Госдепартамент США предложил беженцам самостоятельно выбираться из Афганистана, чтобы попасть в Соединенные Штаты.