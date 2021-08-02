Беженцам предложили самостоятельно выбираться из Афганистана

Госдепартамент США предложил беженцам самостоятельно выбираться из Афганистана, чтобы попасть в Соединенные Штаты. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на слова представителя ведомства.

По словам чиновницы высокого ранга, гражданам Афганистана, желающим получить политическое убежище, необходимо находится за пределами страны, чтобы инициировать процесс подачи заявки на въезд. В департаменте отметили, что не планируют перемещать беженцев из страны.

Госслужащая также подчеркнула, что Госдеп продолжит искать способы защиты для тех, кто работал с американской администрацией в Афганистане. «На самих заявителях лежит ответственность за выезд из Афганистана», — добавили в департаменте.

Ранее Вашингтон расширил программу приема афганских беженцев. Теперь правом получить убежище могут воспользоваться не только лица, которые долгое время напрямую сотрудничали с американскими военными. Нынешние и бывшие сотрудники новостных и некоммерческих организаций, основанных Соединенными Штатами или получающих от них финансирование, также могут претендовать на защиту.

Также Конгресс США принял закон о чрезвычайном положении, согласно которому будет увеличено количество виз для союзников, работавших вместе с американской армией в Афганистане. Как заявляют конгрессмены, законопроект упростит некоторые требования для получения визы.