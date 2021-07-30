США увеличат количество виз для союзников из Афганистана

Конгресс США принял закон о чрезвычайном положении, согласно которому будет увеличено количество виз для союзников, работавших вместе с американской армией в Афганистане. Об этом сообщает издание Independent.

Как заявляют конгрессмены, законопроект упростит некоторые требования для получения визы, что особенно актуально, так как афганцы, помогавшие войскам США, столкнулись с преследованием со стороны боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). В Вашингтоне также отметили, что скоро все оставшиеся американские военные окончательно покинут Афганистан.

Законодательный акт предусматривает и выделение средств на укрепление безопасности Капитолия. Часть из них пойдет на погашение долгов перед полицией, которая обороняла правительственное здание во время штурма сторонников бывшего президента страны Дональда Трампа. Сенат уже направил счет на 2,1 миллиарда долларов на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее работавшие на США афганцы попросили помощи у американского президента. Они уверены, что их жизнь находится в опасности — талибы собираются отомстить им за сотрудничество с Соединенными Штатами.