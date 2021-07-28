Эксперт оценил вероятность афганского сценария в Ираке после вывода войск США

Маловероятно, что после вывода американских войск Ирак столкнется с ухудшением военной обстановки по «афганскому сценарию». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев.

Труевцев заявил, что вероятность такого развития событий была бы значительно выше, если бы вывод американского контингента произошел пять лет назад. «Потому что тогда многие факторы, в том числе и существенные просчеты американской политики привели к возникновению "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России — прим. «Ленты.ру») и его серьезным военным операциям», — пояснил востоковед. Сейчас же Ирак способен самостоятельно обеспечивать свою безопасность и бороться с террористами ИГ.

Эксперт оценил вклад США в увеличение обороноспособности иракских вооруженных сил. По словам Труевцева, американцы помогли внедрению современных технологий, однако основная заслуга принадлежит Ирану. «Потому что Соединенным Штатам не удалось построить боеспособные части в Ираке, а у Ирана это получилось. Эти части, которые были подготовлены Ираном, сегодня в значительной степени инкорпорированы в иракские вооруженные силы», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о прекращении американской военной миссии в Ираке. В ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми Байден заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГ.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод военного контингента из Афганистана. В результате в стране серьезно обострилась обстановка: активизировались силы «Талибана» (запрещен в России), боевики начали захватывать обширные территории: по некоторым данным, они уже контролируют 90 процентов границ страны. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Ожидается, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.