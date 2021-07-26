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Байден объявил о прекращении военных миссий США в Ираке

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден объявил о прекращении военных миссий армии страны в Ираке. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер в ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России организация). «Но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», — подчеркнул Байден.

Ранее Associated Press сообщило, что Вашингтон и Багдад 26 июля объявят о прекращении американской боевой миссии в Ираке. По информации агентства, президент США Джо Байден и иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми готовы объявить о переводе к концу 2021 года военного контингента Пентагона в статус консультативного.

22 июля The Wall Street Journal сообщила о готовности Багдада и Вашингтона ограничить присутствие американского военного контингента на территории Ирака консультативными функциями. Источники издания сообщили о переговорах по выводу войск США из страны к концу 2021 года. Однако конкретные сроки завершения и этапы этого процесса известны не были.

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