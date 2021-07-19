Более 20 человек погибли при взрыве на рынке в Багдаде

По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва, произошедшего на рынке, расположенном в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр. Об инциденте сообщает портал Shafaq News.

Уточняется, что взрывное устройство сдетонировало в районе, который преимущественно населяют шииты. Около 47 человек получили ранения, несколько торговых лавок вспыхнули.

Представители местных силовых структур признали произошедшее терактом. По их данным, при взрыве была использована самодельная бомба.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отдал распоряжение провести расследование и выяснить обстоятельства произошедшего. Он также поручил задержать командующего одного из подразделений сил федеральной полиции в Мадинат-Садр.

Журналисты портала отметили, что пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.