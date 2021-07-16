В Донецке после мощного взрыва начался пожар

В Донецке после мощного взрыва на газопроводе начался пожар

В Буденовском районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) города Донецка после мощного взрыва начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что произошел взрыв газовой трубы. В результате возгорания были повреждены газопровод и шпалы железнодорожных путей.

Пламя было видно из центра города. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ДНР полностью ликвидировали пожар, о погибших и пострадавших не сообщалось.

18 июня случился взрыв на газопроводе в Луганске, после чего возникло сильное возгорание. Без газоснабжения остались более 40 объектов. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики предположили, что причиной взрыва могли стать как технические неполадки, так и диверсионные действия со стороны украинских военных.

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, а Киев попытался вернуть их силой посредством военных операций Вооруженных сил Украины. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.