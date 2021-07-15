Глава ДНР обвинил Украину в стрельбе по живущим на линии фронта россиянам

Глава ДНР Денис Пушилин обвинил Украину в стрельбе по живущим на линии фронта россиянам

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил украинскую армию в стрельбе по россиянам, живущим на линии фронта. Об этом 15 июля сообщает «КП — Донецк».

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«Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан. Только в прифронтовых поселках Горловки российские паспорта получили более полутора тысяч жителей. 139 человек в многострадальном Зайцево, 324 в поселке шахты Глубокая, 297 — в Никитовке. В Гольме, которая буквально три дня назад была обстреляна из миномета, живет 241 российский гражданин», — сказал Пушилин, выступая на форуме «Россия — Донбасс: единство приоритетов».

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Володарский сообщил, что более 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта по упрощенной процедуре с момента ее запуска в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский связал выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик в Донбассе с нарушением Минских соглашений и пообещал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным.