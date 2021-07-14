Названо число получивших российские паспорта жителей Донбасса

Более 611 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили российские паспорта по упрощенной процедуре с момента ее запуска в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Володарского.

По его словам, названное число не является окончательным и до конца текущего года большинство желающих в регионе смогут стать полноправными гражданами России. «Каждый день эта цифра увеличивается», — сказал Володарский и предположил, что до конца текущего года в регионе будет проживать уже два миллиона соотечественников.

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Он также подчеркнул, что российские граждане в Донбассе также получат возможность принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в сентябре. «2021 год особый для народных республик Донбасса», — отметил депутат.

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Он заверил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский связал выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик в Донбассе с нарушением Минских соглашений и пообещал поднять этот вопрос в случае встречи с Путиным. «350-400 тысяч паспортов — это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими», — утверждал Зеленский.