Глава ДНР назвал интеграцию с Россией целью республик Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во время поездки в непризнанную Луганскую народную республику назвал цели Донбасса. Об этом в среду, 12 мая, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Мы плечом к плечу идем к нашим целям, за которые боремся с 2014 года — это интеграция с Россией. Мы видим, что она развивается и что наши друзья-россияне рядом», — сказал Пушилин.

2 мая МВД России сообщило, что 527 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса получили российские паспорта.

30 апреля парламент ДНР принял закон о передаче ей в собственность имущества украинских банков и прекращении обязательств местных жителей перед ними. Депутаты заявили, что законопроект позволит использовать имущество банков «в интересах ДНР и ее граждан».