ДНР приняла закон о передаче в собственность республики имущества банков Украины

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о передаче ей в собственность имущества украинских банков и прекращении обязательств местных жителей перед ними, передает РИА Новости.

Депутат Максим Кныш, представляя законопроект, заявил, что он позволит использовать имущество банков «в интересах ДНР и ее граждан».

«Права требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года, прекращаются. Сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам являются ничтожными», — добавил он.

Документ был принят единогласно, теперь его должен подписать глава ДНР Денис Пушилин.

В ноябре 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали указом об экономической блокаде, с неподконтрольной Киеву территории Донбасса вывели банки и госучреждения. Ранее были прекращены выплаты пенсий жителям региона.