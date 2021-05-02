Названо число получивших паспорта России в упрощенном порядке жителей Донбасса

Представители МВД России назвали число жителей Донбасса, которые получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, паспорта таким образом получили более 527 тысяч жителей, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В то же время по данным МВД, почти двум тысячам жителей самопровозглашенных республик отказали в гражданстве. Отмечается, что 40 процентов заявлений отклонили из-за того, что их владельцы имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии и других причин.

Кроме того, треть отказов приходится на людей с непогашенной судимостью, а четверти соискателям не дали паспорта по причине того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России, создавая таким образом угрозу безопасности.

Известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля 2019 года. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.