Путин упростил получение налоговых вычетов по НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), передает ТАСС. Теперь граждане смогут получить вычеты через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС): заполнять декларации и собирать документы не нужно.

С введением упрощенного порядка срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Закон упрощает порядок получения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов (в частности, по расходам на покупку жилья), а также инвестиционных вычетов (это касается операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете). По словам партнера Forward Legal Григория Нистратова, нововведение в первую очередь позволит сэкономить время налогоплательщиков, пишет «Российская газета».

Ранее в апреле президент подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес. Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.