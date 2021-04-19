Российские дачники получат новую льготу

Владельцы садовых участков в России смогут частично компенсировать стоимость строительства домов на своей земле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное письмо министерства финансов.

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Как следует из сообщения, претендовать на новую льготу могут только хозяева дачных участков, на которых размещены жилые дома. При этом объект недвижимости обязательно должен быть оформлен в собственность. Льгота будет распространяться на дома, права собственности на которые зарегистрированы только в 2019 году или позже.

Затраты на строительство дома дачник вправе указать в составе имущественного вычета по НДФЛ. Размер налоговой льготы — 13 процентов от потраченной суммы, но максимально в зачет пойдет не больше 2 миллионов рублей. Максимальная сумма вычета, которую получит дачник, — 260 тысяч рублей, уточнили в министерстве.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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