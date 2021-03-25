Россияне описали квартиру мечты

Более трети россиян предпочли бы жить за городом, 26 процентов выбрали бы элитный жилой комплекс. Параметры квартиры мечты россияне описали в ходе соответствующего опроса, проведенного московским дизайн-бюро «Идея Плюс» (результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Большинство респондентов (37 процентов) заявили, что хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес, показал опрос.

Четверть опрошенных сообщили, что хотели бы приобрести жилье в элитном жилом комплексе, 20 процентов — в качественной новостройке. Еще 20 процентов выбрали бы любой комплекс, лишь бы не «муравейник». 43 процента респондентов заявили, что не хотят жить на первых и последних этажах — они отдали бы предпочтение этажам, расположенным посередине. Всего 11 процентов выбрали первый этаж, 46 процентов — последний.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?

Окна в квартире мечты должны выходить на зеленую зону — 75 процентов выбрали этот вариант. 15 процентов предпочитают оживленный городской пейзаж, а 11 процентов хотели бы, чтобы окна выходили во двор.

Что касается параметров непосредственно квартиры — 61 процент захотели иметь отдельную гостиную с просторной обеденной зоной, 60 процентов — высокие потолки, по 57 процентов — панорамное остекление и несколько гардеробных. Кроме того, россияне заявили о желании иметь в квартире сады, дизайнерскую отделку, отдельный вход и бассейн.

60 процентов заявили, что в идеале дома должно быть более трех комнат, 28 процентов проголосовали за трехкомнатную квартиру, 9 процентов — за «двушку». Нашлись даже те, кто стал бы счастливым обладателем однокомнатной квартиры (5 процентов ответов). 61 процент граждан сообщили, что хотели бы иметь в квартире две ванных комнаты, 13 процентам этого недостаточно. Одной ванной комнатой готовы ограничиться 25 процентов респондентов.

Ранее стало известно, что россияне в 2020 году на волне ипотечного бума массово брали кредиты для переезда в другие регионы. Особой популярностью пользовались 14 из них, включая Москву и Подмосковье. Помимо столичного региона, граждане наиболее часто выбирали для переезда с привлечением ипотечных средств Крым, Севастополь, Адыгею, Краснодарский край, Ленинградскую, Новосибирскую, Свердловскую, Калининградскую, Самарскую, Рязанскую и Архангельскую области.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru