Россияне отказались провести пенсию на грядках

Почти половина россиян хотели бы провести грядущую пенсию на море. А вот популярное мнение о том, что люди в возрасте мечтают ухаживать за грядками, оказалось мифом — такого будущего хотят лишь 14,7 процента россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, на которые ссылается ТАСС.

По данным исследования, на море 22,8 процента опрошенных хотели бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, еще 18,3 процента предпочли бы отдыхать на пляже, а 48,3 процента отметили, что мечтают переехать к морю навсегда. Самыми комфортными же для жизни на пенсии россияне сочли Крым, Сочи и Байкал.

Кроме того, порядка трети респондентов заявили, что их устраивают условия отдыха внутри России. Еще около трети пожаловались на низкий уровень сервиса. В топ-5 самых комфортных мест для отдыха вошли Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Байкал.

Ранее российские туристы, отдохнувшие в Крыму во время пандемии коронавируса, поделились самыми удивительными деталями отпуска в республике. Большинство отдыхающих обратили внимание на чистое море, горы и комфортные погодные условия.