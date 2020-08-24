Россияне поделились удивлением от отдыха в Крыму

Российские туристы, отдохнувшие в Крыму во время пандемии коронавируса, поделились самыми удивительными деталями отпуска в республике. Об этом они рассказали в опросе РИА Новости.

В частности, большинство путешественников заметило, что их впечатлила природа полуострова — горы и чистое море, а также комфортные погодные условия.

«Море прекрасное, сервис хороший. Фрукты вкусные и вообще все продукты очень вкусные», — заявила одна из туристок.

При этом некоторые участники исследования сообщили, что отдыхали в Крыму неоднократно и в целом не заметили каких-либо изменений за последнее время. «Стало лучше, чем раньше было. Цены порадовали, да и людей не так много, в принципе», — подчеркнул другой респондент.

В то же время отдыхающие выявили негативные детали отдыха, в том числе его дороговизну, а также обратили внимание на необходимость изменений. «Хотелось бы, чтобы сделали причал, ну и теплоходы поменяли. Они уже ходят с каких годов? Желательно, чтобы комфортабельные, с мягкими сиденьями», — заключил опрошенный.

24 августа в сети назвали курорты Крыма с самым чистым побережьем. К примеру, отдохнуть без ущерба для здоровья на полуострове можно на пляжах в селах Поповка и Оленевка, на косе Беляус, а также на мысе Опук.

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