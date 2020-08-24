Россияне сорвались на машине в ущелье в Крыму

Российские туристы сорвались в ущелье во время путешествия на машине в Крыму. О подробностях происшествия сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

По информации спасателей, в автомобиле «Нива», который ехал недалеко от села Синапное, находились водитель и пассажирка. Во время движения по грунтовой дороге мужчина не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась и скатилась в обрыв в районе горы Кемаль-Эгерек.

Сотрудникам МЧС пришлось спускаться к «Ниве» с помощью альпинистского снаряжения, а затем поднимать на носилках тело погибшего водителя и пострадавшую женщину. Уточняется, что пассажирку с многочисленными травмами передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В июле в результате другого ДТП в Крыму погибли девять человек. Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на трассе «Таврида» вблизи Белогорска. Предварительной причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик.