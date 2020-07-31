Число жертв смертельного ДТП в Крыму выросло — стало известно об еще одном, восьмом, погибшем. Об этом сообщили в МВД по республике, передает РИА Новости.

Предварительной причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик, уточнили в ведомстве. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Mash.

Ранее 31 июля сообщалось, что в районе села Русаковка в Белогорском районе Крыма на дороге «Таврида» произошла смертельная авария с семью погибшими и четырьмя пострадавшими, водитель автомобиля Mercedes Sprinter врезался в «КамАЗ» с прицепом.

Как пишет «Интерфакс», среди пострадавших есть двое детей. По данным МЧС, Mercedes ехал из Белогорска в Симферополь, в нем было 15 человек, уточняет «Российская газета». На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.