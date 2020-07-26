Микроавтобус с детьми перевернулся в российском регионе

В Туве перевернулся микроавтобус, в котором находились десять человек. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по российскому региону.

Авария произошла на трассе Кызыл — Эрзин в Кызылском районе республики. «Произошло опрокидывание минивэна Toyota под управлением женщины 1984 года рождения», — уточнил представитель ведомства.

По данным собеседника агентства, в результате ДТП погиб пятилетний ребенок. Еще шестеро детей и трое взрослых пострадали и были доставлены в больницу.

Как уточнили в МЧС России, предположительно, все пострадавшие являются гражданами Киргизии. Причины аварии выясняются, в ликвидации последствий ДТП задействованы 22 спасателя и девять единиц техники.

Ранее в июле сообщалось, что рейсовый автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП на севере Москвы. В результате погибли два человека, еще трое получили травмы.