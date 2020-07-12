Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в Москве

Рейсовый автобус с пассажирами попал в серьезное ДТП на севере Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Транспортное средство столкнулось с автомобилем Lexus на Новосходненском шоссе. В результате погибли два человека, еще трое получили травмы.

Пресс-служба Московского транспорта сообщила о полном перекрытии движения на шоссе из-за аварии.

В конце июня в Башкирии на ремонтируемом мосту столкнулись грузовик, автобус, и автоцистерна с дизельным топливом. Помимо автобуса «Нефаз» и грузовика Scania в результате ДТП также пострадал легковой автомобиль KIA Optima. Трое человек получили травмы, один погиб. Среди пострадавших — двое детей из KIA.

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