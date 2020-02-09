Смертельная авария с участием автобуса произошла в российском городе

Смертельная авария с участием автобуса и грузовика произошла в Яшкинском районе Кемеровской области. Об этом в воскресенье, 9 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф Кузбасса.

В результате ДТП погибли два человека: водитель автобуса скончался на месте происшествия, женщина 1948 года рождения умерла на операционном столе из-за травм несовместимых с жизнью.

Пострадали 22 россиянина. Известно, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, 10 — в приемном отделении больницы, их обследуют медики; 10 россиянам была оказана скорая помощь в травмпункте. Однако число пострадавших может увеличиться, поскольку пассажиры, уехавшие с места ДТП, обращаются к медикам самостоятельно.

Столкновение автобуса и грузовой фуры произошло в воскресенье около 15:50 (11:50 мск) на 60-м километре автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором ехал 51 человек.

Ранее, в январе, автобус с детьми попал в массовую аварию на трассе М-7 «Волга» под городом Краснокамск в Пермском крае. Кроме автобуса, столкнулись газель, фура и три легковушки. Травмы получили девять человек, в том числе четверо детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!