Появились кадры с места аварии с опрокинувшимся на российской трассе автобусом

В МЧС опубликовали кадры с автобусом, опрокинувшимся на трассе в Липецкой области. На фотографиях видно, что автобус лежит на земле, предположительно, у него примята крыша. Рядом лежат выбитые стекла и вещи пассажиров.

Как пишет ТАСС, автобус мог перевернуться из-за скользкой от ледяного дождя дороги.

Авария с рейсовым автобусом произошла на 356-м километре трассы М-4 Дон возле населенного пункта Ярлункино Становлянского района. Ранее стало известно, что при аварии рейсового автобуса пострадали восемь человек, еще двое погибли. По информации источника «Интерфакса», никому из пострадавших не потребовалась госпитализация, так как они получили ссадины и ушибы. По другим данным, в больницу отправили одного подростка.

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