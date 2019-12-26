Двое погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

В Липецкой области на 356-м километре трассы М-4 «Дон» опрокинулся рейсовый автобус, погибли два человека. Еще 15 пострадали. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Авария произошла возле населенного пункта Ярлункино Становлянского района. Причиной стало нарушение правил дорожного движения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, автобус ехал из Москвы в Тбилиси. Он «перевернулся сам», потому что ехал по ледяной дороге.

15 декабря сообщалось, что автобус перевернулся на трассе около 16:00 по московскому времени в Балахнинском районе Нижегородской области. В нем находились 48 пассажиров, пострадали 25 человек. Автобус следовал из Иванова в Дзержинск. Транспорт не рейсовый — он вез людей из текстильного центра. По предварительным данным, ЧП произошло в связи с тем, что водитель не справился с управлением. В ГИБДД отметили, что автобус съехал с дороги и опрокинулся.

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