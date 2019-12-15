Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП попал автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Транспортное средство перевернулось на трассе около 16:00 по московскому времени в Балахнинском районе, в результате пострадали 14 человек. Автобус следовал из Иванова в Дзержинск.

По предварительным данным, ЧП произошло в связи с тем, что водитель не справился с управлением. В ГИБДД отметили, что автобус съехал с дороги и опрокинулся.

1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куэнга рухнул автобус сообщением Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

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