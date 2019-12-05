Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Из 17 пациентов, пострадавших в аварии автобуса в Забайкалье, семь находятся в реанимации, шесть — в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще одну женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил заместитель главврача Забайкальской краевой клинической больницы Евгений Порушничак, пишут РИА Новости.

О состоянии еще трех человек в больнице не сообщили.

Ранее стало известно, что в России увеличилось количество ДТП с автобусами. Так, с января по октябрь 2019 года произошло 5598 аварий с участием автобусов — это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года (4990 случаев).

1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куэнга рухнул автобус сообщением Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

За последние трое суток в России произошло минимум пять крупных аварий с автобусами, в которых пострадали пассажиры. Так, в Подмосковье пострадали восемь человек, в Саратове — 15 пассажиров, Нижегородской области — шесть человек, Воронежской области — 17 и Белгородской области — пять человек. В большинстве случаев водители не справились с управлением.

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