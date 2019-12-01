Названа причина падения автобуса с моста в Забайкалье

Пассажирский автобус с людьми в салоне вылетел с трассы в Забайкальском крае и перевернулся из-за лопнувшего колеса, сообщили ТАСС в ГИБДД.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате аварии погибли 15 человек, пять пострадали.

Машина, принадлежащая местной турфирме, следовала из Читы в Сретенск. Предварительно сообщалось, что ДТП произошло, потому что водитель не справился с управлением. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

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