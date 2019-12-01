В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста

В Забайкальском крае пассажирский автобус с людьми на борту вылетел с трассы. Инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе, сообщил его глава Алексей Закурдаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, речь идет об автобусе, который следовал из Читы в Сретенск. «Конкретную информацию о жертвах пока сказать не могу», — сказал Закурдаев, добавив, что уже выехал на место происшествия. Также на место аварии вылетела бригада врачей, заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Глава района не уточнил информацию о количестве пассажиров, находившихся на борту. Однако, по данным телеканала РЕН ТВ, в автобусе находилось 18 человек. Телеканал также уточнил, что инцидент произошел на мосту через реку Куенга.

Как сообщалось 30 ноября, аналогичная авария произошла на трассе «Кола» в Карелии. Там перевернулся микроавтобус Volkswagen, следовавший из Петрозаводска в сторону Финляндии. На его борту находились восемь пассажиров. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. В результате ЧП одна из пассажирок была госпитализирована.

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