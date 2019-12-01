Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье

В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом РИА Новости со ссылкой на ГИБДД сообщает о десяти погибших.

Всего в автобусе, по неподтвержденным данным, находились 43 человека. Предполагается, что водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус пробил ограждение и упал с моста в реку.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Автобус принадлежит местной турфирме.

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