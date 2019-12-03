Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Собеседник агентства рассказал, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Семь других пассажиров уехали с места аварии попутным транспортом, еще четверо находятся в пункте обогрева на месте аварии, их заберет попутный автобус. Попавший в ДТП автобус эвакуируют.

В то же время ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает, что пострадавших — 13, два пассажира госпитализированы, еще 11 получили телесные повреждения и проходят осмотр в больнице. Прокуратура Воронежской области начала проверку.

Ранее сообщалось, что в аварии с перевернувшимся автобусом на автомобильной трассе в Богучарском районе Воронежской области пострадали 14 граждан Украины, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

Авария произошла в 12:30 по московскому времени на 763-м километре автодороги М4 «Дон». По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя, несовершеннолетних там не было.

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