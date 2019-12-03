В крупной аварии под Воронежем пострадали 14 украинцев

В аварии с перевернувшимся автобусом на автомобильной трассе в Богучарском районе Воронежской области пострадали 14 граждан Украины. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое», — сообщил собеседник агентства.

По другим данным, всего пострадали 10 человек. «Есть тяжелые», — сообщили агентству в единой дежурной диспетчерской службе Богучарского района.

Об аварии стало известно ранее 3 декабря. Автобус перевернулся в 12:30 по московскому времени на 763-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних среди пассажиров автобуса не было.

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