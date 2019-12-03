Автобус с пассажирами перевернулся на российской трассе

В Богучарском районе Воронежской области на автомобильной трассе перевернулся автобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла в 12:30 по московскому времени на 763-м километре автодороги М-4 «Дон». По словам собеседницы агентства, в салоне автобуса находилось 28 человек, в том числе два водителя. Число пострадавших уточняется. Несовершеннолетних среди пассажиров автобуса не было.

По предварительной версии, 59-летний водитель не справился с управлением. «ДТП произошло в условиях снегопада», — добавили в МЧС.

1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куенга рухнул автобус сообщением Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.

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