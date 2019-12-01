При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Ранее сообщалось о 20 жертвах, однако одного из пострадавших сочли погибшим ошибочно. Мужчина находился в тяжелом состоянии и не подавал признаков жизни, но врачи нащупали у него пульс.

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В обломках автобуса еще остаются люди. При этом в МЧС подтверждают информацию о 15 погибших.

Об инциденте стало известно утром 1 декабря. Машина, принадлежащая местной турфирме, следовала из Читы в Сретенск. Одной из причин произошедшего называют лопнувшее колесо. Предполагается, что из-за разрыва водитель съехал с проезжей части и упал в реку Куэнга.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

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